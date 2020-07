Facebook

Voll mit Schlamm und Geröll ist das Sicherungsnetz in der Weizklamm. Es wirkt wie eine Schanze © Straßenerhaltungsdienst

Noch bis Mitte der kommenden Woche dürften die Arbeiten in der Weizklamm dauern; so lange wird die B64 zwischen Weiz und Passail gesperrt sein. Das Problem: In der Nacht auf Donnerstag hat es dort einen gröberen Murenabgang gegeben. Das führte zu Problemen: Eine Schutzverbauung, die sich in 40 Metern Höhe über der Fahrbahn befindet, wurde durch die Mure komplett aufgefüllt, etwa 350 bis 400 Tonnen Material, so Landesgeologe Marc André Rapp, befänden sich in diesem Netz.