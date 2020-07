Ein 71-jähriger Weizer verstarb am Donnerstag nach einer Kollision mit einem Pkw in Oberösterreich.

© APA

Ein 71-jähriger Mann aus dem Bezirk Weiz war am Donnerstag in Weyer (Bezirk Steyr-Land) in Oberösterreich mit seinem Motorrad unterwegs. Auf einer Kreuzung ist er mit einem Pkw kollidiert. Dieser wurde von einer 49-Jährigen aus dem Bezirk Amstetten in Niederösterreich gelenkt.