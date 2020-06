Facebook

Der Mann kam mit einem E-Mountainbike zu Sturz © Sujet: ARochau/Fotolia

Gegen 11 Uhr fuhr am Mittwochnachmittag ein 68-Jähriger aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld mit seinem E-Mountainbike in Gleisdorf auf der Europastraße in Richtung Albersdorfer Straße. Als er in dieser schließlich von der Fahrbahn auf den dort befindlichen Geh- und Radweg wechseln wollte, dürfte er eine rund sechs Zentimeter hohe Gehsteigkante übersehen haben, wobei es ihm den Lenker verriss und der Mann zu Sturz kam.