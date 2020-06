Eltern wussten nichts Gleisdorfer ärgern sich über Konzertbesuch ihrer Kinder in Zeiten von Corona

Facebook

Der große Saal im Forum Kloster Gleisdorf. Für das Konzert mit Kindern wurden die Sessel viel weiter auseinandergestellt © Ulla Patz

Am Montag lud die Stadt Gleisdorf Schulen (VS Gleisdorf, VS Ludersdorf, NMS und Gymnasium) zu einem Konzert mit Musikern, die in der Staatsoper arbeiten, ins Forum Kloster ein. Dies stößt einigen Eltern der Volksschule Gleisdorf sauer auf, weil sie nicht vorher darüber informiert wurden. „In Zeiten von Corona, wo man generell vorsichtig ist, verstehe ich nicht, wie man Kinder von mehreren Schulen auf einen Fleck zusammen bringt, während nicht einmal Klassenfotos möglich sind und das Ministerium Schulveranstaltungen untersagt. Wir hatten nicht einmal die Möglichkeit, uns dagegen auszusprechen“, sagt eine Mutter. Was wäre, wenn ein Kind davon zur Risikogruppe gehören würde oder man in der Familie jemanden aus der Risikogruppe habe?