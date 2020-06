Facebook

Alle Beschlüsse im Forum Kloster wurden einstimmig gefällt © Raimund Heigl

Üblicherweise stehen bei Gemeinderatssitzungen die Beschlüsse der Tagesordnung im Mittelpunkt des Interesses. In Gleisdorf waren es diesmal eher die Randpunkte „Fragestunde“, „Bericht des Bürgermeisters“ und „Allfälliges“. In letzterem gab Bürgermeister Christoph Stark (ÖVP) bekannt, dass noch 600 der 1880 ausgegebenen Wahlkarten irgendwo zu Hause bei den Wählern herumliegen. „Wenn man eine Wahlkarte beantragt hat, dann muss man diese auch verwenden. Man kann dann nicht einfach am Sonntag im Wahllokal wählen“, stellte Stark klar und appellierte an alle Fraktionen, ihre Anhänger darauf hinzuweisen.