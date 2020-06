Alle zehn Jahre gibt es einen regen Andrang an neuen Reisepässen. Warum das so ist und welche Stufen ein Antrag absolviert, bis der fertige Pass zu Hause liegt.

© (c) EHammerschmid - stock.adobe.com

Heuer laufen in Österreich eine Million Reisepässe ab, in der Steiermark sind es rund 140.000. In "normalen" Jahren sind es rund 7500. Warum heuer so viele anfallen? Zur Jahrtausendwende wurden die Gebühren von 490 (35 Euro) auf 950 Schilling (69 Euro) erhöht, viele besorgten sich davor noch einen Pass. Zehn Jahre sind Reisepässe gültig, daher gibt es alle zehn Jahre und so auch heuer wieder einen Ansturm.