Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sonnenuntergang und Gewitterzelle: Aufgrund dieser Kombination schoss Hannes Janisch dieses spektakuläre Bild von einem Gewitter am Donnerstag in der Oststeiermark © Hannes Janisch (facebook.com/nichtsalswetterimkopf)

Unvorhersehbar. Diese Antwort bekommt man dieser Tage von seriösen Meteorologen zu hören, wenn man sie fragt, welche Flecken der Steiermark in den nächsten Tagen sicher komplett trocken bleiben und wo es am meisten regnen wird. Eingekeilt zwischen gleich mehreren Tiefdruckgebieten im Westen, Osten und Südosten gab's zuletzt (und auch noch an diesem Wochenende) so labile Luftmassen, dass es schwer vorauszusagen war/ist, wo genau Gewitterzellen entstehen und wo sie sich entladen.