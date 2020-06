Mofalenker übersah in Weiz an Ampel stehenden Pkw und fuhr auf das Heck auf - der Mann wurde schwer verletzt.

Die in Weiz direkt neben der Straße verlaufende Bahnlinie musste während der Aufräumungsarbeiten gesperrt werden © Sujetbild: Raimund Heigl

Am Donnerstagabend gegen 18.10 Uhr hielt ein 73-jähriger Pkw-Lenker seinen Pkw wegen Rotlichts an einer Ampel im Stadtgebiet von Weiz an. Ein nachkommender 56-jähriger Weizer war auf seinem Motorfahrrad unterwegs und dürfte den stehenden Pkw übersehen haben. Der 56-Jährige krachte in das Heck des Pkw. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Notarzt indas LKH Weiz gebracht. Der Pkw-Lenker und seine Beifahrerin blieben unverletzt.