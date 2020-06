Facebook

Das Pilotprojekt des "Jungen Wohnens" wird in Floing umgesetzt © Raimund Heigl

Neue Wege zu gehen, um die jungen Menschen auch mit kreativen Ansätzen zum Thema Wohnen in der Region zu halten – das war die Ausgangsposition für ein Projekt, das 2018 von der Regionalentwicklung Oststeiermark in Angriff genommen wurde. Jugendmanagerin Julia Muhr war federführend in der Umsetzung. Zunächst wurden Vorbilder aus Österreich, der Schweiz oder auch aus Irland angeschaut. Dann wurden gemeinsam mit jungen Menschen und Architekten Ideen gesammelt. „Wir haben alle Visionen formuliert, gewissermaßen die Idealvorstellungen. Aber bei jedem einzelnen Projekt muss man dann darauf achten, was von der räumlichen Umsetzung her möglich ist und was die jungen Menschen, die sich dafür interessieren, dann auch wirklich haben wollen“, sagt Muhr.