Filmdreh beim Strobl-Steinbruch © KK

Die Firma WM-Sounds und die Junge Stadt Weiz haben zusammen mit fünf DJs und einem Saxofonisten ein ganz besonderes Video produziert – die „Music & Landscape Show“. So sind die sechs Musiker an sechs Orten in und um Weiz (Garten der Generationen, Strobl-Steinbruch, Flugplatz Unterfladnitz, Schwobn, Hofbauer-Park und Hauptplatz) in Aktion zu sehen und vor allem zu hören. Dazu gibt es auch Drohnenaufnahmen und Aufnahmen aus dem Flugzeug. Also auch ein musikalisches Image-Video für Weiz, wie Julian Macher von der Jungen Stadt selbst sagt. Das war aber nicht der Hauptgrund für den Videodreh: „Wir haben als Junge Stadt in Corona-Zeiten alle Veranstaltungen gestrichen – und wollten trotzdem etwas machen“, sagt Macher. „Markus Weiss von WM-Sounds ist dann auf uns zugetreten und hat diese Idee vorgeschlagen.“