In einem Fahrsicherheitszentrum ist Sonntagnachmittag ein Unfall passiert: Ein 46-Jähriger kam bei einem so genannten „Wheelie-Training“ mit einem Elektromotorrad zu Sturz und wurde schwer verletzt.

Das Wheelie-Fahren, wie hier auf einem Archivfoto aus der MotoGP zu sehen, sollte im Kurs geübt werden © EPA

Ein Niederösterreicher (46) hat sich bei einem Kurs in Ludersdorf-Wilfersdorf verletzt. Der Mann nahm an einem so genannten „Wheelie-Training“ am Gelände eines Fahrsicherheitszentrums teil: Dabei wird das Fahren auf dem Hinterrad mit speziell ausgerüsteten und nicht zum Verkehr zugelassenen Elektrom-Motocrossrädern geübt.