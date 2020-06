In Viertelfeistritz (Gemeinde Anger) gab es am Montag einen Hubschraubereinsatz.

© Jürgen Fuchs

Eine 16-jährige Mopedlenkerin erlitt am Montag in Viertelfeistritz einen Kollaps und stürzte mit ihrem Moped auf die Straße. Ersthelfer setzten die Rettungskette in Gang. Die 16-Jährige war ansprechbar und wurde mit dem Rettungshubschrauber C 12 auf die Grazer Kinderklinik geflogen.