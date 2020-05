Facebook

In der Basilika am Weizberg findet der Pfingstsonntagsgottesdienst schon mit größerer Personenanzahl statt © Robert Breitler

Mit dem Pfingstwochenende sorgen weitere Lockerungen dafür, dass die beschränkte Personenanzahl für die Feier von Gottesdiensten in den Kirchen aufgehoben wurde und lediglich der Abstand von einem Meter eingehalten werden muss. Auch das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist während der Heiligen Messe nicht mehr vorgeschrieben.

Am Pfingstsonntags-Gottesdienst in der Basilika am Weizberg können 250 Personen direkt in der Kirche teilnehmen – außerdem wird er per Videostream in den Pfarrsaal übertragen und akustisch ins Freie. Die Predigt bei dem Wortgottesdienst um 10.30 Uhr hält der Wiener Pastoraltheologe Paul. M. Zulehner. Sein Thema ist die Ermutigung zu einer „Pandemie der Solidarität“. Für die Musik sorgen Robert Feiner & Freunde, an der Orgel sitzt Valentina Longo. Christian Pollhammer sorgt für die Percussion.