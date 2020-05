Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mit einem breiten Lachen im Gesicht nahmen Markus Krachler (links) und Christopher Schunko ihr Training in Gleisdorf wieder auf © Raimund Heigl

Schon um 5 Uhr in der Früh öffnet das Gleisdorfer Fitnesscenter "Sportcorner" in der Industriestraße für seine Kunden seine Pforten. Am Freitag, dem 29. Mai, war das nach zehn Wochen Pause im Zuge der nächsten Lockerungswelle in der Coronakrise das erste Mal wieder der Fall. "Der Andrang ist noch nicht so groß, bisher ist etwa ein Drittel der Gäste eines normalen Freitags gekommen", sagt Inhaber Dieter Nagl. Er und sein dreiköpfiges Team - alle waren in Kurzarbeit - beantworten aber laufend Fragen der Kunden. "Da geht es um die aktuell notwendigen Maßnahmen im Studio, wir werden aber auch gefragt, welches Desinfektionsmittel wir verwenden", so Nagl.