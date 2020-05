Facebook

Motorradunfall (Sujetbild) © APA/LPD BURGENLAND

Neben dem schweren Motorradunfall auf der L104 in Roßgraben gab es einen weiteren Verkehrsunfall mit einem Biker auf der B72 in Anger: Ein 42-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Weiz fuhr Mittwochnachmittag gegen 13.30 Uhr von einem Parkplatz in die Bundesstraße ein, übersah dabei aber einen Motorradlenker, der aus Richtung Weiz in Richtung Anger unterwegs war.