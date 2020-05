Facebook

Damit sich die Kicker nicht so verlassen fühlen © APA/AFP/INA FASSBENDER

13.45 Uhr: 3. deutsche Liga startet Ende Mai

Auch die 3. deutsche Fußball-Liga wird die Saison zu Ende spielen. Am 30. Mai erfolgt die Wiederaufnahme des Betriebs, am 4. Juli soll die Meisterschaft abgeschlossen sein. Der Rest der Spielzeit wird durchgehend in englischen Wochen ausgetragen. Die Relegation zur 2. Bundesliga soll bis zum 11. Juli beendet sein. In der Liga sind zehn österreichische Legionäre tätig, darunter Philipp Hosiner und Niklas Hoheneder (beide Chemnitzer FC).