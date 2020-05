Facebook

© Jürgen Fuchs

Schon am Samstagvormittag zog sich ein 24-Jähriger bei einem Sturz mit seinem Motorrad Schürfwunden und damit nur leichte Verletzungen zu. Der 24-Jährige aus dem Bezirk Weiz fuhr gegen 10:45 Uhr auf der L405 von Birkfeld kommend in Richtung Miesenbach. In einer starken Linkskurve kam er aufgrund eines Fahrfehlers, abgefahrener Hinter- und Vorderreifen sowie des feuchten Fahrbahnbelages ins Rutschen und kam rechts von der Fahrbahn ab.