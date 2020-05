Facebook

Eines meiner Lieblingsbücher ist „Der Marsianer“ von Andy Weir. In diesem Buch geht es um Mark Watney, der an einer Marsmission beteiligt ist. Kurz vor der Rückkehr geschieht jedoch ein Unglück und er wird mit wenigen Vorräten und dezimierter Ausrüstung am Mars zurückgelassen. Dort versucht er, sich alleine durchzuschlagen, ohne dass seine Kollegen wissen, ob er noch am Leben ist. Es wird im Buch geschildert, wie er dort zu überleben versucht und Hindernisse meistert. Er baut Kartoffeln an und stellt Wasser aus Treibstoff und Sauerstoff her. Er versucht auch, an den Ort zu gelangen, an dem die nächste Marsmission landen soll. Dies stellt eine der größten Herausforderungen dar.