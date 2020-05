Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Zu einem Löscheinsatz musste die Freiwillige Feuerwehr Gleisdorf am Donnerstag ausrücken: Eine Trafostation war in Brand geraten.

Der Brand wurde mit Wasser und Schaum gelöscht © FF Gleisdorf

Vermutlich wegen Überlastung fing am Donnerstag gegen 12.40 Uhr in Gleisdorf eine Trafostation am Betriebsgelände der Firma Binder+Co Feuer. Vom Elektroversorgungsunternehmen wurde daraufhin der Strom abgestellt, sodass die herbeigerufene Freiwillige Feuerwehr Gleisdorf mit elf Kameraden den Trafobrand mittels Wasser und Schaum löschen konnten.