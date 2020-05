Facebook

HTL-Maturantin Sarah Fink und Direktor Gottfried Purkarthofer © Collage/Fotos: Pregartner, KK

Mit Montag sind die 373 Maturierenden der höheren Schulen im Bezirk Weiz (HTL, HLW und HAK Weiz sowie die Gymnasien Weiz, Gleisdorf und Birkfeld) in ihre Bildungseinrichtungen zurückgekehrt. Der Unterricht wird unter strengen Hygienemaßnahmen fortgesetzt. Am Borg Birkfeld gibt es etwa einen Sicherheitsdienst vor der Schule, der die Schüler zum Abstandhalten einweist sowie einen Info-Bereich mit Verhaltensregeln und der Möglichkeit zur Handdesinfektion. An die 100 Stück Stoffmasken stehen zur Verfügung, die vom Reinigungspersonal genäht wurden. Der Unterricht findet nur in großen Räumen statt.