Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA

Ein Todesfall musste am Montag in Zusammenhang mit dem Coronavirus in der Steiermark vermeldet werden. Es handelte sich um einen Mann aus Weiz. Damit sind bisher 134 Steirerinnen und Steirer mit oder an dem Virus verstorben.