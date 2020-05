Der Pkw-Lenker kam in Viertelfeistritz von der Straße ab, sprang mit dem Fahrzeug über einen Graben und krachte anschließend in die Wiese. Am Wagen entstand Totalschaden, verletzt wurde niemand.

Der Wagen krachte in die Wiese © FF Viertelfeistritz

Am Freitag, 1. Mai, kam ein 17-jähriger Führerscheinneuling aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld mit einem Pkw in Hart-Puch (Gemeinde Anger) von der B72 ab. Der Lenker war gegen 16.30 Uhr gemeinsam mit dem 36-jährigen Fahrzeugbesitzer aus dem Bezirk Weiz am Beifahrersitz in Fahrtrichtung Anger unterwegs gewesen - auf der regennassen Fahrbahn brach ihm der Wagen aus. Das Fahrzeug schlitterte daraufhin über die Gegenfahrbahn sowie einen Gehsteig und sprang über den Straßengraben. Anschließend krachte es in die Wiese.