Helga Zottler, Weiz„Die Angst vor den Fliegern ist heute immer noch da“

Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Mit fünfeinhalb Jahren flieht Helga Zottler, die heute in Weiz lebt, aus Ratschendorf vor den Russen über Heiligenkreuz/Waasen nach Murau.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Helga Zottler aus Weiz © Jonas Pregartner

Als Ende März 1945 die Russen an der Grenze stehen und ihr Mann zum „Volkssturm“ verpflichtet wurde, beschließt die hochschwangere Mutter von Helga Zottler (geb. Glawitsch) mit ihr und ihrem Bruder Walter zu Verwandten nach Murau zu fliehen. In Gosdorf steigen sie in den Zug. Vor Kalsdorf wird der Zug von amerikanischen Tieffliegern angegriffen.