Der Rettungshubschrauber Christophorus 12 war im Einsatz © FF St. Ruprecht an der Raab

Der 20-Jährige aus dem Bezirk Weiz war am Dienstag in einer Obstsortierhalle in St. Ruprecht an der Raab gemeinsam mit einem Arbeitskollegen mit der Kontrolle einer Förderanlage für Obstkisten beschäftigt.