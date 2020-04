Facebook

© Fuchs Jürgen

Gegen Ende April dürfte das ganze Apfelland rund um Puch bei Weiz in eine zarte weiß-rosaroten Decke gehüllt sein – perfekt für das Apfelblütenfest am 26. April. Aber auch dieses fällt dem Coronavirus zum Opfer. „Und das ist schade, weil das Apfelblütefest erinnert unsere Gäste daran, wie schön es bei uns in der Region ist und daran, dass sie uns besuchen“, sagt Martin Leitner, Obmann der Apfelstraße. Finanziell sei das Fest aber sonst nie Gewinn, diesmal auch kein großer finanzieller Verlust. "Es ist mehr Werbung für unsere Region", so Leitner.