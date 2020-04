Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Die großen Veranstaltungen in der Weizer Innenstadt bis zum Herbst sind abgesagt, werden verschoben oder stehen auf wackligen Beinen.

Tausende Besucher kommen beim Altstadtfest in die Weizer Innenstadt © Herwig Heran

"Nein, das Altstadtfest kann nicht zum geplanten Termin am 26. Juni durchgeführt werden", sagt der Weizer Stadtmarketing-Leiter Axel Dobrowolny. Wie die Regierung am Montag bei der Präsentation weiterer Corona-Maßnahmen angekündigt hat, sind Veranstaltungen bis Ende Juni verboten. "Wir warten auf die nächste Verlautbarung betreffend Durchführung von Großveranstaltung, damit wir sehen, ob es überhaupt für den Sommer denkbar ist." Ausweichmöglichkeit wäre ein Termin Ende Juli. Im August würde es dem Mulbratlfest (29. August) in die Quere kommen. Aber auch dieses Fest stehe laut Dobrowolny auf wackligen Beinen.