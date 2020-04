Facebook

© Hetizia - stock.adobe.com

Heuer ist alles anders. Das Coronavirus zwingt uns dazu, über Generationen manifestierte Familientraditionen rund ums Osterfest über Bord zu werfen – oder an gesetzlich erlaubte „Haushaltsgrößen“ anzupassen. Statt großer Zusammenkunft in der Kirche oder am österlichen Jausentisch heißt es: feiern mit jenen, mit denen man die letzten Wochen verbracht hat. Nichts fürchtet die Regierung mehr, als dass sich das Volk eine Oster-Ausnahme von den strengen Ausgangsbeschränkungen erlaubt – und hat nun einen „Oster-Erlass“ (nicht mehr als fünf Personen in einem Raum, die nicht in einem Haushalt sind) herausgegeben.