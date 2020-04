Die Stadträte in Gleisdorf und Weiz kommen derzeit zu keinen Sitzungen zusammen sondern besprechen sich telefonisch oder per Videokonferenz. Gemeinderatssitzungen wurden verschoben, Sitzungen per Video wären eine Option.

Die Rathäuser von Gleisdorf und Weiz © Collage/Fotos: Breitler, Grabenhofer

Aufgrund der aktuellen Corona-Lagen haben die beiden Städte Weiz und Gleisdorf ihre Gemeinderatssitzungen im März verschoben. Man sei aus Gründen der Vorbildwirkung - nachdem sich alle anderen nicht versammeln dürfen - nicht zusammengekommen, sagt der Weizer Bürgermeister Erwin Eggenreich. Wichtigster Tagesordnungspunkte wäre der Rechnungsabschluss 2019 gewesen - aber den habe man verschieben können. "Sonst steht momentan nichts Essentielles an. Alle Beschlüsse werden in Form einer einstweiligen Verfügung gefällt und gehen im Vorfeld an den Stadtrat und die Fraktionsvorsitzenden", sagt Eggenreich. Der Stadtrat bespricht sich wöchentlich zudem via Videokonferenz.