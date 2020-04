Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Der Bursche erlitt Verletzungen an Kopf und Schulter und wurde mit dem Notarzthubschrauber auf die Kinderchirurgie in Graz geflogen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Notarzthubschrauber war im Einsatz © Juergen Fuchs

Donnerstagmittag war ein 16-jähriger Mopedlenker aus dem Bezirk Weiz auf der B64 in Passail in Fahrtrichtung Weiz unterwegs. Vor ihm fuhr ein 42-Jähriger aus dem Bezirk Südoststeiermark mit einem Lkw der Müllabfuhr. Auf Höhe des Wohnwagenhändlers Harrer hielt der 42-Jährige an, um eine Mülltonne zu leeren. Der 16-Jährige dürfte dies zu spät bemerkt haben und fuhr auf den Müllwagen auf.