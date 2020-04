Facebook

Josef Trattner war einer von vier Piloten, die den längsten Non-Stop-Flug der AUA bestritten © Privat

Der 17 Stunden und 46 Minuten lange Flug der AUA von Wien nach Sydney am Sonntag war der längste Flug ohne Zwischenlandung in der Geschichte der Austrian Airlines. Und diente dazu, gestrandete Österreicher im Auftrag des Außenministeriums zurück in die Heimat zu holen. Denn auch die Langstreckenflotte unterstützt in der aktuellen Krise mit Corona-Rückholflügen und bei der Beschaffung der aktuell so dringend benötigten Schutzausrüstung. Ein Kraftakt, der durch das Teamwork der Fluggesellschaften, des Außenministeriums und der Mitarbeiter der österreichischen Botschaften weltweit gelingt. Denn aufgrund der Corona-Situation war es sehr schwierig, von den australischen Behörden eine Fluggenehmigung zu erhalten.