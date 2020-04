Geburtstagsgratulation in Zeiten von Corona: So wurde eine Weizerin zum 90. Geburtstag überrascht.

Martha Schlacher (links) und Sigrun Heran überraschten Irmgard Kamper zum 90. Geburtstag © Herwig Heran

Eine große Überraschung erlebte am Donnerstag die ehemalige Weizer Sonderschuldirektorin Irmgard Kamper. Sie feierte ihren 90. Geburtstag und wurde am Morgen am Vorplatz ihrer ebenerdigen Wohnung in Weiz von zwei mit Mundschutz "maskierten" Damen überrascht: von der ehemaligen Hauptschullehrerin Martha Schlacher und der ehemaligen Volksschuldirektorin Sigrun Heran.