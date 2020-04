Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Um 192 Prozent mehr im Arbeitsmarktbezirk Weiz und um 164 Prozent mehr im Arbeitsmarktbezirk Gleisdorf: So sieht mit Ende März die Entwicklung der Arbeitslosenzahlen im politischen Bezirk Weiz aus. In Zahlen bedeutet dass, dass mit Ende März 3617 Menschen in der Region ohne Arbeit da standen, im März des Vorjahres waren es 1303 Personen. In keinem Bezirk der Steiermark gab es einen derart starken prozentuellen Anstieg.