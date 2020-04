Facebook

Ins LKH Graz eingeliefert werden musste Mittwochnachmittag ein 21-Jähriger aus dem Bezirk Weiz: Der Oststeirer ist in Gschaid bei Birkfeld in einem Betrieb als Techniker tätig. Als solcher wollte er gegen 15 Uhr an einem laufenden Fleischwolf eine Reparatur vornehmen. Dabei geriet er mit dem rechten Zeigefinger in das Rührwerk und verletzte sich schwer. Ein Fremdverschulden kann dem derzeitigen Erhebungsstand nach ausgeschlossen werden.