Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Seit 27. März beginnt die Kurve der täglich neu mit dem Coronavirus Infizierten im Bezirk Weiz abzuflachen - es gibt also weniger neue Covid-19-Fälle. Bis 2. März gab es seit damals täglich im Durchschnitt drei Fälle. Am Samstag, 4. April, und Montag, 6. April, gab es dann mit plus acht bzw. plus neun Fällen zwei Ausreißer.