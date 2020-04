Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Symbolfoto © APA/ZEITUNGSFOTO.AT/LIEBL DANIEL

Bis auf den einen Fall in Markt Hartmannsdorf würden sich die Bewohnerinnen und Bewohner des Bezirks Weiz sehr gut an die Ausgangsbeschränkungen halten, meint Bezirkspolizeikommandant Johann Fellner. „Ich habe das Gefühl, dass die Leute die Lage ernst nehmen. Es bewegen sich zwar viele Menschen im Freien - meist aber alleine oder in kleinen Gruppen wie etwa Mutter oder Vater mit Kind. Wenn man andere Menschen trifft, halten die meisten den nötigen Abstand“, sagt Fellner. Deshalb gebe es hierbei – im Gegensatz zu den großen Städten – kaum Beanstandungen. „Wir hoffen, dass die Bevölkerung das noch länger aushält“, ergänzt Fellner.