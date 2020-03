Nach der zweiten Frostnacht"So eine Frostnacht kostet mich 10.000 Euro"

Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Bis zu minus fünf Grad hatte es in der Nacht auf Dienstag, Obstbauern befürchten große Ausfälle. Jetzt kommen Schnee und dann Regen. Die Frosttagen dürften fürs Erste vorbei sein.

Hannes Leitner: Die Knospen der Apfelbäume stecken unter einem dicken Eismantel © KK

300 Öfen mit Paraffinkerzen hat der Obstbauer Johannes Leitner aus Ilztal in der Nacht auf Dienstag wieder angeheizt. „Eine solche Frostnacht kostet mich 10.000 Euro“, sagt er. Minus fünf Grad hatte es etwa um vier Uhr früh, dennoch dürfte er mit einem blauen Auge davongekommen sein: „Bei den Marillen und den Kirschen haben wir sicher einen Verlust, aber es ist wahrscheinlich nicht so schlimm“, so Leitner. Kritisch könnte es bei seinen Apfelbäumen, die gerade knospen, werden. Um sie zu schützen, hat er sie frostberegnet – eine gängige Methode, um die Knospen vor noch tieferen Temperaturen zu schützen. Allerdings geht der Eismantel jetzt nicht auf und das ist absolut ungewöhnlich. „Die Sonne hat jetzt zu wenig Kraft“, sagt Leitner. Keine Gefahr gebe es derzeit für seinen Wein, für den ist es noch zu früh.