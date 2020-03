Facebook

Sieglinde Feldhofer singt für uns © KK

Eigentlich würde die Sopranistin Sieglinde Feldhofer jetzt fast jeden Abend auf der Bühne der Grazer Oper stehen und entweder die Zerlina in Mozarts "Don Giovanni" singen oder die Yvette in Mieczyslaw Weinbergs Oper "Die Passagierin". Bis in den Juni hinein war dann wieder Frederick Loewes "My Fair Lady" an der Oper geplant - hier bezauberte Feldhofer schon einmal als Eliza. Aber: Wer weiß heute, wann man was zu sehen bekommen wird? "Derzeit können wir nicht einmal proben, denn wir arbeiten ja ganz nah miteinander", erzählt Feldhofer. Sie übe und probe eben zu Hause mit ihrem Freund, Andrè Schuen, der auch ein Sänger ist.