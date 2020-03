In jeder Gemeinde gibt es die Möglichkeit, am Freitag, 13. März, bereits die Stimme abzugeben. Auch können nach wie vor Wahlkarten für eine etwaige Briefwahl angefordert werden. Land rät wegen Coronakrise zu Briefwahl.

Wer nicht am 22. März wählen gehen kann oder möchte, kann schon am Freitag wählen oder die Möglichkeit der Briefwahl nutzen © APA/GERT EGGENBERGER

Laut Landesgesetz muss am neunten Tag vor den Gemeinderatswahlen - heuer ist das der 13. März - in jeder Gemeinde die Möglichkeit bestehen vorzeitig die eigene Stimme abzugeben. Pro Gemeinde muss an diesem Tag zumindest zwischen 17 und 19 Uhr ein Wahllokal geöffnet sein (siehe unten)