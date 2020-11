Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mit Stand Dienstag, 24 Uhr, waren im Bezirk Weiz laut Zahlen des Landes Steiermark 990 Personen aktiv mit SARS-CoV-2 infiziert - am Montag wurden noch 1024 aktiv Infizierte gemeldet. Am Dienstag gab es 54 Neuinfektionen.* >>So viele aktive Fälle gibt es in Ihrer Gemeinde<<