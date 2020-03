In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Wie SARS-CoV-2 das Leben im Bezirk Weiz beeinflusst. Derzeit zehn erkrankte Personen sowie 270 bis 300 Kontaktpersonen in häuslicher Isolierung.

Mit Stand Montag, 16. März, am Nachmittag gibt es im Bezirk Weiz zehn an Covid-19 erkrankte Personen. Ein neu erkrankter Mann, der derzeit auf der Intensivstation im LKH Graz liegt, konnte noch nicht über seine Kontaktpersonen befragt werden. "Bei den anderen neu Erkrankten halten sich die Kontakte aber in Grenzen", mein Bezirkshauptmann Rüdiger Taus. Eine genaue Zahl könne man derzeit aber noch nicht nennen.