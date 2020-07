Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mit Stand Donnerstag, 23. Juli, 14 Uhr, gibt es drei aktuell an Covid-19 Erkrankte im Bezirk Weiz. In der Statistik scheinen aber seit Donnerstag plötzlich 204 insgesamt im Bezirk jemals positiv Getestete auf, das sei allerdings nur eine Sache der Zuordnung, wie Bezirkshauptmann Rüdiger Taus sagt: "Es geht da um eine Dame aus Kärnten, die im Bezirk einen Nebenwohnsitz hat. Sie war hier in Quarantäne und ist hier auch genesen. Wir wollten eigentlich, dass sie in ihrem Heimatbezirk in die Statistik aufgenommen wird, dem wurde aber nicht stattgegeben", so Taus. Daher scheint jetzt im Bezirk Weiz eine Person mehr auf, die aber nicht jetzt, sondern schon vor drei bis vier Monaten krank war.