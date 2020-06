Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Nichts verändert in Sachen Corona hat sich von Montag auf Dienstag, 30. Juni, 15 Uhr: Es gibt aktuell noch zwei Erkrankte im Bezirk Weiz. Insgesamt wurden im Bezirk 201 Verdachtsfälle diagnostiziert. 181 Personen sind genesen, 18 sind verstorben. Zum Vergleich: am 30. März gab es 76, am 30. April 54 und am 30. Mai 28 Erkrankte.