In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer offen zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Wie SARS-CoV-2 das Leben im Bezirk Weiz noch beeinflusst. Derzeit sechs erkrankte Personen sowie 270 bis 300 Kontaktpersonen in häuslicher Isolierung.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Zu den bis Mittwoch, 11. März, zwei im Bezirk Weiz an Covid-19 erkrankten Personen kamen bis Freitag, 13. März, vier weitere dazu, wie die Bezirkshauptmannschaft mitteilt. "Die vier neu erkrankten Personen hatten irrsinnig viele Kontakte", sagt Bezirkshauptmann Rüdiger Taus. Derzeit befinden sich im Bezirk Weiz demnach 270 bis 300 Kontaktpersonen in häuslicher Isolierung. Am Mittwoch waren es noch 33 Personen gewesen. "Die Leute sind nach wie vor sehr kooperativ", sagt Taus, "ich glaube, die Sorge ist groß genug, dass sie unsere Anweisungen ernst nehmen und ihren Beitrag zur Solidarität leisten".