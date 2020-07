Am Samstag und auch am Dienstag wurde je ein neuer Coronafall festgestellt. Aktuell sind somit drei Personen infiziert, 203 Leute im Bezirk wurden bislang insgesamt positiv getestet.

Mit Stand Dienstag, 21. Juli, 15 Uhr, gibt es drei aktuell an Covid-19 Erkrankte im Bezirk Weiz. Laut Bezirkshauptmannschaft ist sowohl am Samstag als auch am Dienstag je ein neuer Fall dazugekommen. Es handelt sich um Fälle im privaten Umfeld, also nicht in Heimen. Nähere Details möchte Bezirkshauptmann Rüdiger Taus aus Datenschutzgründen nicht nennen.