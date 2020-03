Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Derzeit gibt es im Bezirk 79 erkrankte Personen sowie mehr als 1300 Kontaktpersonen in häuslicher Isolierung.

Mit Stand Montag, 30. März, am Vormittag gibt es 79 bestätigte an Covid-19 erkrankte Personen im Bezirk Weiz. Wie die Landessanitätsdirektion bekanntgab, ist am Sonntag ein Mann (Jahrgang 1948) aus dem Bezirk, der mit dem Virus infiziert war, verstorben.