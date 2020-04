Facebook

Mit Stand Donnerstag, 2. April, am Nachmittag wurden bislang 89 Personen im Bezirk Weiz - 49 Frauen und 40 Männer - positiv auf das Coronavirus SARS-CoV2 getestet. Das ist seit Mittwochnachmittag kein neuer Fall.



Von diesen 89 sind bereits 9 wieder genesen, ein Mann, Jahrgang 1948, ist gestorben. Die erste Genesung gab es am 24. März - eine Frau aus dem Bezirk - sie war die Erste an Covid-19 in der Steiermark Erkrankte - war schon am 28. Februar positiv auf das Coronavirus getestet worden, war fast vier Wochen lang im LKH. Sie hatte sich, sagt Bezirkshauptmann Rüdiger Taus, "zwar schon nach einer Woche fit und genesen gefühlt, war bei den Tests aber immer noch positiv gewesen."