Sprunghaft angestiegen ist die Anzahl der am Coronavirus Infizierten am Samstag. Alle 19 Fälle kamen aus dem Weizer Bezirkspflegeheim. Auch eine weitere Frau ist verstorben.

Mit Stand Montag, 11. Mai, um 17 Uhr, gab es 188 Personen* im Bezirk Weiz, die bislang positiv auf das Coronavirus SARS-CoV-2 getestet worden sind.

Am Samstag wurden im Bezirkspflegeheim Weiz alle Bewohner und das ganze Personal auf Covid-19 getestet. Anlass war, dass innerhalb von kurzer Zeit mehrere Pflegekräfte des Heimes erkrankt waren. Die Tests am Samstag ergaben nun 19 weitere Fälle, ein Großteil davon unter den Bewohnern. "Der Verlauf ist aber nicht so schlimm, alle können im Heim bleiben", sagt Bezirkshauptmann Rüdiger Taus. >> Wie es zur zweiten Infektionswelle im Heim kam, lesen Sie hier<<