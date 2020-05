Facebook

Mit Stand Dienstag, 26. Mai, um 16 Uhr, gab es 199 Personen* im Bezirk Weiz, die bislang positiv auf das Coronavirus SARS-CoV-2 getestet worden sind. Seit Beginn der Coronakrise sind bereits 15 Personen an der Infektion gestorben. Die 15. Person, eine Frau (Jahrgang 1929), ist schon im April gestorben. Sie hat im Bezirkspflegeheim Weiz gelebt. Beim Durchzählen der an der Krankheit Verstorbenen sei man draufgekommen, dass es ein weiteres Opfer gibt, das in der Statistik noch nicht aufgeschienen sei, so Bezirkshauptmann Rüdiger Taus.