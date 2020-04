Facebook

Mit Stand Mittwoch, 1. April, am Abend gibt es 89 bestätigte an Covid-19 erkrankte Personen im Bezirk Weiz seit dem 13. März. Von diesen sind bereits drei wieder genesen, ein Mann, Jahrgang 1948, ist gestorben. "Die Bevölkerung hält sich weitgehend sehr gut an die Anforderungen", sagt Bezirkshauptmann Rüdiger Taus, "daher können wir im Bezirk die Kurve der Neuerkrankungen auch relativ flach halten". Die meisten der Neuerkrankungen sind Personen, die sich schon in Quarantäne befanden.