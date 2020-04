Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

99 Frauen und Männer im Bezirk Weiz sind bisher am Coronavirus erkrankt. Zwölf davon sind hingegen bereits wieder genesen, zwei Personen sind verstorben.

Mit Stand Samstag, 4. April, 17 Uhr, wurden bislang 99 Personen* im Bezirk Weiz positiv auf das Coronavirus SARS-CoV2 getestet. Von diesen Personen sind bereits 12 wieder genesen. Zwei Personen sind in Zusammenhang mit Corona verstorben: ein Mann (Jahrgang 1948) und eine Frau (Jahrgang 1949). Letztere war, so Bezirkshauptmann Rüdiger Taus, schon seit zwei Monaten aufgrund anderer als Corona-Erkrankungen durchgehend im Krankenhaus und dürfte "eher mit als an Corona verstorben sein".